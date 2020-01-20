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Поражение Цуренко на старте Australian Open. ВИДЕО
В первом раунде Открытого чемпионата Австралии украинка уступила Эшли Барти (7:5, 1:6, 1:6).
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