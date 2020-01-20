Надаль - Дельен. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Первый раунд

21 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Третий запуск (начало не ранее 05:00 по Киеву)

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Уго Дельен (Боливия, 73)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Надаль в свои 33 пока не настолько себя бережёт, как Федерер (хоть Роджер и постарше испанца), поэтому после Итогового турнира АТР он ещё помог сборной выиграть Кубок Дэвиса, затем в декабре отбегал на турнире в Абу-Даби, а в начале 2020-го вместе с Испанией принял участие в АТР Cup, где уступил в финале Сербии с Джоковичем в составе. Этот турнир показал существующие недочёты в игре Рафы, но вряд ли они должны стать помехой на пути к победе в первом раунде Мельбурнского турнира. Вот в контексте титула на австралийских кортах - всё сложнее. Напомним, что 19-кратный победитель турниров Большого шлема Aus Open покорял только однажды.

Дельен за последние два года выиграл семь турниров, однако все они максимум категории Челленджер. Его главное достижение на Шлемах - выход во второй раунд: по ходу прошлого сезона южноамериканец пробился во второй круг во Франции и Нью-Йорке. Планомерные успехи помогают 26-летнему теннисисту двигаться вперёд по рейтингу семимильными шагами: 2016 год он заканчивал 746 номером, 2017-й - на 241 строчке, а сейчас он 73 ракетка мира.

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Дельен может показать зубы, но вряд ли заберёт хотя бы сет у Надаля. Впрочем, Уго по силам затянуть хотя бы одну из партий в её позднюю стадию, что уже можно будет считать успехом для андердога противостояния.

Ставка: Индивидуальный тотал геймов Дельена больше 6,5 за 1,8.