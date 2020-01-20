Монфис - Яньсюнь. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Первый раунд

21 января. Мельбурн. "1573 Arena". Пятый запуск (начало не ранее 07:30 по Киеву)

Гаэль Монфис (Франция, 10) - Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй, 0)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Часто можно услышать, что у Монфиса большой талант, который он не реализовывает из-за своей экспрессивности на корте. Эксперты отмечают, что с появлением в жизни француза Элины Свитолиной игра Гаэля стабилизировалась, поэтому сейчас он может помечтать даже о чём-то большем, чем просто попадание в ТОП-10 рейтинга АТР. Пока же самое высокое достижение 33-летнего игрока на кортах Мельбурн-Парка - четвертьфинал 2016 года. В полуфиналах Шлемов до этого он вообще бывал только дважды.

Яньсюнь сейчас находится на закате карьеры. Последний до этого дня официальный поединок 36-летний ветеран провёл ещё весной 2018-го (почти два года назад), виной чему проблемы с плечом. Можно с уверенностью говорить, что это один из последних крупных турниров в карьере Лу, поэтому и отдачи от него стоит ждать максимальной.

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Всю суть Монфиса раскрывает его фраза накануне старта на Aus Open: "Я травмировал руку, играя в видеоигры. Теперь приходится прикладывать лёд, чтобы побыстрее восстановиться". Думается, периодическая нестабильность француза оставит Яньсюню шанс поиграть с ним какое-то время на равных. Но матч всё равно должен закончиться в трёх сетах.

Ставка: Индивидуальный тотал геймов Яньсюнь больше 7 за 1,85.