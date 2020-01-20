Слоан Стивенс потерпела четвертое поражение подряд

Американская теннисистка Слоан Стивенс не смогла преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В трёх сетах она уступила представительнице Китая Чжан Шуай.

Слоан Стивенс - Чжан Шуай 6:2, 5:7, 2:6

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

В активе Стивенс 1 эйс, ни одной ошибки на подаче и 5 брейк-пойнтов из шести. Её соперница трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 6 брейков.

Стоит отметить, что чемпионка US Open 2017 подавала на матч при счёте 6:2, 5:4, но затем уступила в семи геймах кряду. Стивенс потерпела четвёртое поражение подряд.