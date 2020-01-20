Екатерина Козлова - Присцилла Хон. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Australian Open. Первый раунд. Мельбурн

21-е января. Корт №7, второй запуск (не ранее 11:00 по Киеву)

Екатерина Козлова (Украина, 83) - Присцилла Хон (Новая Зеландия, 139)

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Екатерина Козлова еще никогда не побеждала в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Проходила по раунду и во Франции, и в США, а вот на Уимблдоне и АО проиграла шесть поединков из шести. В Мельбурне в прошлом году проиграла Кужмовой 1:2 после победы в первом сете. В этом году стартует матчем с соперницей, которую вполне по силам втянуть в свой теннис.

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Присцилла Хон на Шлемах имеет и того меньше достижений – лишь один выигранный матч в Париже. Однако новозеландка, следует понимать, на четыре года моложе Козловой. Перспективнее? Вероятно, что да. Но и менее опытная – это другая сторона медали.

К тому же, в текущем сезоне новозеландка провела всего два матча и оба проиграла – Юлии Гергес в Аделаиде и Аиле Томлянович в Брисбене. Екатерина в то же время неудачно выступила в Окленде (поражение в первом же раунде), но разыгралась в Хобарте – четыре матча, три победы (одна – в основной сетке, две – в квалификации). Тонус должен быть лучше у Козловой, хотя это вряд ли будет иметь определяющее значение в этом противостоянии.

Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Разница в рейтинге не такая уж и большая, поэтому вполне логичны котировки букмекеров - в украинку верят больше, но не безальтернативно. Можно поставить на чистую победу Козловой. Если есть желание рискнуть, то на победу в двух сетах.

Прогноз: победа Козловой в трех сетах.

Ставка : победа Козловой за 1,42.