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Екатерина Бондаренко - Арина Родионова. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Чего ждать от матча Бондаренко - Родионова на Australian Open 2020

Екатерина Бондаренко - Арина Родионова. Анонс и прогноз на матч Australian Open
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Десять лет назад Екатерина Бондаренко доходило до четвертьфинала Открытого чемпионата США, два года назад финишировала в третьем раунде Australian Open. Сейчас 33-летняя теннисистка борется за то, чтобы как можно дольше оставаться в туре. И начало нынешнего года вселяет оптимизм.

В начале января Катя смогла пройти два раунда в китайском Шэньчжэне. При этом Бондаренко удалось обыграть местную теннисистку Шуе Чжанг, которая занимает 35 место в мировом рейтинге. Продвижение сеткой остановила чешка Кристина Плишкова. В конце концов, три официальных матча - это неплохая практика перед стартом на турнире серии Grand Slam.

Впрочем, у Арины Родионовой дела тоже шли неплохо, а то и лучше. Австралийка российского происхождения сначала сыграла два матча в Окленде, а затем вышла в 1/8 финала в Аделаиде. Родионова обыграла авторитетную Суарес Наварро и Слоун Стевенс, которых смело можно считать крепкими орешками.

Интересно, что Родионова на домашнем Grand Slam никогда не проходила первый раунд, поэтому в этом поединке от нее следует ожидать особой мотивации и упорства. Учитывая, что Арина на три года моложе и в последнее время имеет больше игровой практики на самом высоком уровне, именно она является главным претендентом на выход в следующий раунд. Но есть убеждение, что Екатерина Бондаренко даст бой и возьмет один сет.

Australian Open. Хард. Женщины. Первый раунд
Двадцать первое января. Мельбурн. Ориентировочное начало матча - 07:00 по Киеву
Екатерина Бондаренко (Украина, 535) - Арина Родионова (Австралия, 163)

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В статье: Прогнозы Australian Open Катерина Бондаренко
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