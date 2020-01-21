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Даяна Ястремская убедительно стартует на Australian Open

Теннис
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Даяна не оставила шансов словенской сверстнице

Даяна Ястремская убедительно стартует на Australian Open
UA-Футбол
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Вторая ракетка Украины и 21-я в мире Даяна Ястремская достаточно легко преодолела первый раунд турнира серии Grand Slam - Australian Open. Соперницей 19-летней украинки была ее ровесница из Словении Кайя Юван.

Однако разница в классе этих теннисисток пока не сопоставима. Ястремская отдала сопернице лишь по гейму в каждом сете, потратив на победу меньше часа (56 минут). Даяна за игру осуществила 11 виннерсов (у соперницы 6), 18 раз непринужденно ошибалась (соперница 32), выиграла 78% первых подач.

В следующем раунде Даяна Ястремская сыграет с известной датской теннисисткой 29-летней Каролин Возняцки, которая побеждала в Мельбурне в 2018 году, однако недавно заявила о завершении профессиональной карьеры в мае. Возняцки сейчас в рейтинге WTA занимает 36-е место.

Australian Open. Хард. Женщины. Первый раунд
Даяна Ястремская (Украина, 21) - Кайя Юван (Словения, 127) 2:0 (6:1, 6:1)

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В статье: Даяна Ястремская
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