Australian Open. Надаль стартовал с разгромной победы

В матче с №73 мирового рейтинга Уго Дельеном Надаль позволил сопернику сделать две брейка, но сам на приеме выиграл восемь геймов.

Надаль в первом матче в Мельбурне впечатлил агрессивным теннисом. Испанец совершил 38 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.

Соперник Надаля по втором раунду определится в матче между Федерико Дельбонисом и Жоао Соузой. Эта встреча начнется не ранее 11:50 по киевскому времени.

Напомним, Рафаэль Надаль в прошлом году на Australian Open дошел до финала, проиграв в трех сетах Новаку Джоковичу.

Australian Open. Мужчины. 1-й раунд

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Уго Дельен (Боливия) – 6:2, 6:3, 6:0