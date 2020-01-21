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Australian Open. Надаль стартовал с разгромной победы
Первая ракетка мира за два часа оформил путевку в следующий круг.
В матче с №73 мирового рейтинга Уго Дельеном Надаль позволил сопернику сделать две брейка, но сам на приеме выиграл восемь геймов.
Надаль в первом матче в Мельбурне впечатлил агрессивным теннисом. Испанец совершил 38 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.
Соперник Надаля по втором раунду определится в матче между Федерико Дельбонисом и Жоао Соузой. Эта встреча начнется не ранее 11:50 по киевскому времени.
Напомним, Рафаэль Надаль в прошлом году на Australian Open дошел до финала, проиграв в трех сетах Новаку Джоковичу.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Уго Дельен (Боливия) – 6:2, 6:3, 6:0