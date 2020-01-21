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Australian Open. Надаль стартовал с разгромной победы

Теннис
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Первая ракетка мира за два часа оформил путевку в следующий круг.

Australian Open. Надаль стартовал с разгромной победы
Новина українською

В матче с №73 мирового рейтинга Уго Дельеном Надаль позволил сопернику сделать две брейка, но сам на приеме выиграл восемь геймов.

Надаль в первом матче в Мельбурне впечатлил агрессивным теннисом. Испанец совершил 38 виннерсов при 21 невынужденной ошибке.

Соперник Надаля по втором раунду определится в матче между Федерико Дельбонисом и Жоао Соузой. Эта встреча начнется не ранее 11:50 по киевскому времени.

Напомним, Рафаэль Надаль в прошлом году на Australian Open дошел до финала, проиграв в трех сетах Новаку Джоковичу.

Australian Open. Мужчины. 1-й раунд

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Уго Дельен (Боливия) – 6:2, 6:3, 6:0

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open
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