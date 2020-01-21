Свитолина со скрипом обыграла 315-ю ракетку мира на старте Australian Open

Матч с Кэти Бултер Свитолина начала без особого блеска – Элина провела несколько проблемных геймов на своей подаче и долго не могла зацепиться за прием. Бултер дрогнула в концовке партии – при счете 5:4 Свитолина заработала тройной сет-бол и с первой попытки закрыла сет.

Во втором сете Свитолина на ранний брейк Бултер ответила серией из пяти выигранных геймов подряд. Встреча приближалась к логическому завершению, но украинка на ровном месте нашла проблемы на свою голову. При счете 5:3 Свитолина под ноль провалила подачу на матч и помогла Бултер вернуться в игру. К счастью, Элина не стала обострять ситуацию и добила соперницу брейком в 12-м гейме, реализовав матч-бол потрясающим обводящим ударом по линии.

Свитолина на пути к 16-й победе на кортах Australian Open реализовала 4 из 6 брейк-поинтов и проиграла 2 гейма на своей подаче. Также на счету украинки 3 эйса, 65% выигранных мячей с первой подачи, 17 виннерсов и 20 невынужденных ошибок.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Элину Свитолину ждет встреча с 62-й ракеткой мира Лорен Дэвис, которая в первом раунде в двух сетах обыграла канадку Лейлу-Анни Фернандес (6:4, 6:2).

Australian Open. Женщины. 1-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 5) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 7:5

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская в первом матче на Australian Open позволила сопернице выиграть лишь два гейма.