Свитолина со скрипом обыграла 315-ю ракетку мира на старте Australian Open

Матч с Кэти Бултер Свитолина начала без особого блеска – Элина провела несколько проблемных геймов на своей подаче и долго не могла зацепиться за прием. Бултер дрогнула в концовке партии – при счете 5:4 Свитолина заработала тройной сет-бол и с первой попытки закрыла сет.

Во втором сете Свитолина на ранний брейк Бултер ответила серией из пяти выигранных геймов подряд. Встреча приближалась к логическому завершению, но украинка на ровном месте нашла проблемы на свою голову. При счете 5:3 Свитолина под ноль провалила подачу на матч и помогла Бултер вернуться в игру. К счастью, Элина не стала обострять ситуацию и добила соперницу брейком в 12-м гейме, реализовав матч-бол потрясающим обводящим ударом по линии.

Pumped ????@ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9