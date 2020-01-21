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Australian Open. Плишкова обыграла Младенович, Шарапова покинула турнир (обновляется)

Теннис
(1 голосов)

В Мельбурне продолжается первый круг Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Плишкова обыграла Младенович, Шарапова покинула турнир (обновляется)
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Australian Open. Женщины. 1-й раунд

Мэдисон Киз (США, 10) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 6:1

Кайя Юван (Эстония) – Даяна Ястремская (Украина, 23) – 1:6, 1:6

Йоханна Конта (Великобритания, 12) – Онс Жабер (Тунис) – 4:6, 2:6

Маргарита Гаспарян (Россия) – Мария Саккари (Греция, 22) – 2:6, 2:6

Элисон Риске (США, 18) – Ван Яфань (Китай) – 7:6, 2:6, 6:3

Магда Линетт (Польша) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:1, 3:6, 4:6

Мэдисон Бренгл (США) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6, 2:6, 2:6

Бернарда Пера (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 29) – 3:6, 2:6

Фиона Ферро (Франция) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:2, 6:1

Александра Саснович (Беларусь) – Гретье Миненн (Бельгия) – 6:7, 6:4, 5:7

Цзян Ван (Китай) – Полин Парментье (Франция) – 7:6, 6:3

Нао Хибино (Япония) – Пэн Шуай (Китай) – 4:6, 7:6, 6:3

Полона Херцог (Словения) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 7:5

Кристина Младенович (Франция) – Каролина Плишкова (Чехия, 2) – 1:6, 5:7

Донна Векич (Хорватия, 19) – Мария Шарапова (Россия) – 6:3, 6:4

Людмила Самсонова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия) – 1:6, 4:6

Айла Томлянович (Австралия) – Анастасия Севастова (Латвия, 31) – 6:1, 6:1

Аманда Анисимова (США, 21) – Зарина Дияс (Казахстан) – 3:6, 6:4, 3:6

Лорен Дэвис (США) – Лейла-Анни Фернандес (Канада) – 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Шелби Роджерс (США) – 0:6, 6:1, 6:0

Антония Лоттнер (Германия) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 3:6

Юлия Путинцева (Казахстан) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 6:1, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) – Коко Вандевеге (США) – 6:1, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 5) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 7:5

Кэтрин Беллис (США) – Татьяна Мария (Германия) – 6:0, 6:2

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Кики Бертенс (Нидерланды, 9)

Элизабет Кочиаретто (Италия) – Анжелик Кербер (Германия)

Дженнифер Брэди (США) – Симона Халеп (Румыния, 4)

Элизе Мертенс (Бельгия, 16) – Данка Ковинич (Черногория)

Маркета Вондроушова (Чехия, 15) – Светлана Кузнецова (Россия)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Вероника Кудерметова (Россия)

Катерина Бондаренко (Украина) – Арина Родионова (Австралия)

Хэриетт Дарт (Великобритания) – Мисаки Дои (Япония)

Ализе Корне (Франция) – Моника Никулеску (Румыния)

Кирстен Флипкенс (Бельгия) – Каролина Мухова (Чехия, 20)

Жасмине Паолини (Италия) – Анна Блинкова (Россия)

Ига Свентек (Польша) – Тимеа Бабош (Венгрия)

Даниэль-Роуз Коллинз (США, 26) – Виталия Дьяченко (Россия)

Карла Суарес-Наварро (Испания) – Арина Соболенко (Беларусь, 12)

Катерина Козлова (Украина) – Присцилла Хон (Австралия)

Астра Шарма (Австралия) – Анетт Контавейт (Эстония, 28)

Тэйлор Таунсенд (США) – Джессика Пегула (США)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Нина Стоянович (Сербия)

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В статье: Australian Open Каролина Плишкова Мария Шарапова
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