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Australian Open. Тим, Монфис и Вавринка шагают во второй круг (обновляется)
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.
Хуберт Хуркач (Польша, 31) – Денис Новак (Австрия) – 6:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:4
Алехандро-Давидович Фокина (Испания) – Норберт Гомбош (Словакия) – 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2
Тацума Ито (Япония) – Праджнеш Гуннесваран (Индия) – 6:4, 6:2, 7:5
Джон Миллман (Австралия) – Уго Умбер (Франция) – 7:6, 6:3, 1:6, 7:5
Бенуа Пэр (Франция, 21) – Седрик-Марсель Штебе (Германия) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:7, 6:0
Марин Чилич (Хорватия) – Корентен Муте (Франция) – 6:3, 6:2, 6:4
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – 6:4, 6:2, 6:2
Фелисиано Лопес (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) – 2:6, 2:6, 5:7
Райлли Опелка (США) – Фабио Фоньини (Италия, 12) – 6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 6:7
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Уго Дельен (Боливия) – 6:2, 6:3, 6:0
Доминик Тим (Австрия,5) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 7:5, 6:2
Янник Синнер (Италия) – Макс Перселл (Австралия) – 7:6, 6:2, 6:4
Душан Лайович (Сербия, 24) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:7, 3:6, 6:7
Марк Поманс (Австралия) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:4
Лоренцо Джустино (Италия) – Милош Раонич (Канада, 32) – 2:6, 1:6, 3:6
Леонардо Майер (Аргентина) – Томми Пол (США) – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6
Марио Вилелья-Мартинес (Испания) – Карен Хачанов (Россия, 16) – 6:4, 4:6, 6:7, 3:6
Адриан Маннарино (Франция) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 3:6, 5:7, 2:6
Кристиан Гарин (Чили) – Стефано Травалья (Италия) – 6:4, 6:3, 6:4
Эрнест Гулбис (Латвия) - Феликс Оже-Альясим (Канада, 20) – 7:5, 4:6, 7:6, 6:4
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – 5:7, 7:6, 4:6, 4:6
Кентен Гали (Франция) – Филипп Крайинович (Сербия) – 6:7, 6:7, 6:4, 6:4, 5:7
Джордан Томпсон (Австралия) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:4, 6:3, 6:2
Джеймс Дакворт (Австралия) – Альяж Беден (Словения) – 4:6, 7:6, 7:6, 2:6, 4:6
Теннис Сандгрен (США) – Марко Трунгеллити (Аргентина) – 6:1, 6:4, 7:5
Пабло Андухар (Испания) – Майкл Ммо (США) – 1:6, 4:6, 4:6
Йозеф Ковалик (Словакия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 27) – 4:6, 6:3, 1:6, 6:7
Алекс Болт (Австралия) – Альберт Рамос (Испания) – 7:6, 1:6, 6:7, 6:1, 6:4
Фернандо Вердаско (Испания) - Евгений Донской (Россия) – 7:5, 6:2, 6:1
Алексей Попырин (Австралия) – Жо-Вилфрид Тсонга (Франция, 28) – 6:7, 6:2, 6:1, отказ Тсонга
Миомир Кецманович (Сербия) – Андреас Сеппи (Италия) – 4:6, 4:6, 6:7
Николоз Басилашвили (Грузия, 26) – Сун-Ву Квон (Южная Корея) – 6:7, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Уго Деллиен (Боливия) – 6:2, 6:3, 6:0
Кристофер Ибэнкс (США) – Петер Гойовчик (Германия)- 6:7, 3:6, 6:4, 0:6
Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Андрей Рублев (Россия, 17) – 3:6, 6:0, 4:6, 6:7
Юити Сугита (Япония) – Эллиотт Беншери (Франция) – 6:2, 6:0, 6:3
Гаэль Монфис (Франция, 10) – Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) – 6:1, 6:4, 6:2
Даниил Медведев (Россия, 4) – Фрэнсис Тиафо (США)
Марко Чеккинато (Италия) – Александр Зверев (Германия, 7)
Ник Кирьос (Австралия, 23) – Лоренцо Сонего (Италия)
Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Жереми Шарди (Франция)
Алехандро Табило (Чили) – Даниэль Галан (Колумбия)
Джон Иснер (США, 19) – Тиаго Монтейро (Бразилия)
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Жоао Соуса (Португалия)
Тэйлор Фритц (США, 29) – Таллон Грикспур (Нидерланды)
Каспер Рууд (Норвегия) – Егор Герасимов (Беларусь)
Доминик Кепфер (Германия) – Педро Мартинес (Испания)
Пьер-Юге Эрбер (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Пабло Куэвас (Уругвай) – Жиль Симон (Франция)
Иво Карлович (Хорватия) – Вашек Поспишил (Канада)
Илья Ивашка (Беларусь) – Кевин Андерсон (ЮАР)