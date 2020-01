Зверев пожертвует все призовые, если выиграет Australian Open

Александр Зверев в первом раунде Открытого чемпионата Австралии в трех сетах (6:4, 7:6, 6:3) обыграл Марко Чеккинато.

После матча седьмая ракетка заявил, что пожертвует на благотворительность все призовые в случае победы в Мельбурне. За каждый выигранный матч на турнире Зверев будет перечислять по 10 тысяч долларов.

Отметим, что чемпион Australian Open заработает 4,1 миллиона австралийских долларов.

????Breaking news ????@AlexZverev has pledged to donate $10,000 for every #AO2020 match-win and if victorious, every single cent of his prize money ????#AusOpen | #Aces4BushfireRelief pic.twitter.com/kHdFFs3nPJ