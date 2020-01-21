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Зверев пожертвует все призовые, если выиграет Australian Open

Теннис
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Смелое заявление немца.

Зверев пожертвует все призовые, если выиграет Australian Open
Новина українською

Александр Зверев в первом раунде Открытого чемпионата Австралии в трех сетах (6:4, 7:6, 6:3) обыграл Марко Чеккинато.

После матча седьмая ракетка заявил, что пожертвует на благотворительность все призовые в случае победы в Мельбурне. За каждый выигранный матч на турнире Зверев будет перечислять по 10 тысяч долларов.

Отметим, что чемпион Australian Open заработает 4,1 миллиона австралийских долларов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что теннисисты собрали $4,8 миллиона на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

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В статье: Australian Open Александр Зверев
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