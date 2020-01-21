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Надаль: Не думаю, что 21 титул сделает меня счастливее

Теннис
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Теннисист не намерен гнаться за титулами

Надаль: Не думаю, что 21 титул сделает меня счастливее
Новина українською

19-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что не ставит перед собой цель превзойти рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на мэйджорах. В активе уроженца Базеля 20 таких трофеев.

"Если я буду играть на высочайшем уровне, то у меня будут шансы. Если нет — это невозможно. Мне всё равно — 20 титулов, 15 или 16. Я думаю лишь о том, что нужно двигаться вперёд и наслаждаться теннисной карьерой.

Я не ставлю перед собой цель выиграть 20 титулов. Если это удастся — фантастика. Если выиграю 21 — ещё лучше. Если останется 19, то я всё равно буду невероятно счастлив всем, чего достиг в карьере. Не думаю, что 21 титул сделает меня счастливее, чем 19", — цитирует Надаля Reuters.

Рафаэль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.

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В статье: Рафаэль Надаль
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