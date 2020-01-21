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Эшли Барти - Полона Херцог. Анонс и прогноз матча Australian Open

Теннис
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Эшли Барти - Полона Херцог: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Australian Open 2020 онлайн на UA-Футбол

Эшли Барти - Полона Херцог. Анонс и прогноз матча Australian Open
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Australian Open 2020. Второй раунд. Мельбурн.
22-е января. "Rod Laver Arena". Первый запуск (не ранее 3:30 по Киеву)

Эшли Барти (Австралия, 1) - Полона Херцог (Словения, 48)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

Интересно для Эшли Барти развивается текущий сезон. В Аделаиде первая ракетка планеты показывала довольно далекий от идеального теннис, но выиграла турнир. В первом поединке на Australian Open Барти бездарно проиграла первый сет Леси Цуренко, но затем выиграла две партии и взяла поединок. Не безупречная пока... Только втягивается в сезон.

Но делать это нужно быстрее, потому как открытый чемпионат Австралии не простит ошибок. Полона Херцог – соперник более опасный, чем Цуренко. Словенка располагается в первой полусотне рейтинга, на Больших Шлемах выступает с далекого 2009-го года, хотя никогда не проходила дальше третьего раунде. На АО дважды в карьере была во втором круге, последний раз – в 2015-м.

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Собственно, в этом сезоне Полона Херцог, как и предыдущая соперница Барти, имеет минимальные показатели практики – только один матч. Был он сыгран в первом круге Australian Open, когда под натиском Полоны упала в целом неуступчивая шведка Ребекка Петерсон. Херцог выиграла уверенно – дважды по 6:3.

Интересно, что, несмотря на солидный как для тенниса возраст (Полоне Херцог – 29), словенка еще никогда не играла против Эшли Барти. А последней громкой победой Полоны можно считать успех в матче с Анжелик Кербер в Пекине в октябре 2019-го.

Добавим, что победительница этого матча в третьем раунде Australian Open сыграет с победительницей противостояния Гретье Миннен - ​​Елена Рыбакина.

Прогноз. Победа Эшли Барти, но не обязательно – в двух сетах. Если Полоне Херцог удастся со старта активно развивать свою игру, то можно как минимум один из сетов затянуть в позднюю стадию.

Ставка: индивидуальный тотал геймов Херцог больше 6,5 за 1.87.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша

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В статье: Прогнозы Australian Open Эшли Барти Полона Херцог
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