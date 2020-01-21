  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первую ракетку мира отстранили за применение допинга
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первую ракетку мира отстранили за применение допинга

Теннис
(1 голосов)

Фара может подать апелляцию

Первую ракетку мира отстранили за применение допинга
Новина українською

Роберт Фара не может принимать участия в соревнованиях по решению ITF. Неделю назад колумбиец рассказал, что в его допинг-тесте нашли запрещенное вещество.

Как сообщается в пресс-релизе ITF, теннисиста официально отстраняют от выступлений с 21 января пока идет рассмотрение его дела. Фара может подать апелляцию, но пока этого не сделал. Напомним, что сам теннисист считает, что анаболический стероид болденон попал в его организм вместе с едой.

Напомним, что Роберт Фара - действующая первая ракетка мира в парном разряде, в прошлом году он вместе с соотечественником Хуаном-Себастьяном Кабалем выиграл парный Уимблдон и US Open. В активе 32-летнего теннисиста 16 парных титулов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Фара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...