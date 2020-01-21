Каролин Возняцки - Даяна Ястремская. Анонс и прогноз матча Australian Open

Australian Open 2020. Второй раунд. Мельбурн.

22-е января. "Margaret Court Arena". Первый запуск (не ранее 3:30 по Киеву)

Каролин Возняцки (Дания, 36) - Даяна Ястремская (Украина, 21)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

Болельщики Каролин Возняцки даже немного возмутились – матч с участием их любимой теннисистки не определили на центральный корт, хотя, вполне вероятно, в этом матче датчанка попрощается с большим теннисом как игрок. "Margaret Court Arena" - тоже видная арена, но не центровая.

Противоречиво, ведь 21-го января, например, организаторы вынесли на центральную арену матч экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер против ничем неприметной итальянки. Так организаторы отдали дань уважения немке, которая выигрывала австралийский Шлем в 2016-м. Но Каролин – также покоряла Australian Open, и воспоминания о том успехе датской красавицы еще совсем свежие – датированы 2018-м годом.

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Вероятно, организаторы не верят в то, что именно в этом матче закончится карьера 36-летней теннисистки. Но букмекеры и эксперты видят фаворитом матча соперницу Возняцки – юную, но уже не неопытную Даяну Ястремскую. Украинка комфортно чувствует себя среди топ-теннисисток планеты, и находится в шаге от того, чтобы дебютировать в топ-20.

У Даяны в этом сезоне уже был финал на турнире серии Premier, который она, впрочем, проиграла. Зато не расстроилась и очень уверенно начала открытый чемпионат Австралии. В поединке первого круга украинка отдала своей сопернице Кайе Юван только два гейма. Сделала одиннадцать виннерсов, 18 раз непринужденно ошиблась, неплохо действовала на первой подаче. Кто знает, хватит ли такого уровня против Возняцки, но суть в том, что Даяна умеет играть еще лучше. В прошлом сезоне соперницы встречались в Цинциннати, Даяна победила тогда в двух сетах.

Фавориткой противостояния букмекеры видят именно украинку. Если Ястремская оправдает свой статус, то в конце этого матча мы станем свидетелями трепетного момента. Ну что же, каждому свое.

Прогноз. Не рискнем назвать победительницу поединка, но верим, что это будет матч из трех сетов.

Ставка : тотал геймов больше 22.