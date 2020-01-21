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Ястремская: Матч с Возняцки будет очень эмоциональным
Украинка не собирается сдаваться
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свой следующий матч на Australian Open против Каролины Возняцки.
"Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним. Только вчера я прочитала, что это ее заключительный турнир. Я не сильно хочу об этом говорить. Для меня это просто еще один матч. Для нее – не знаю. Думаю, что завтра будет интересный матч, очень эмоциональный".
Напомним, в первом круге Australian Open Ястремская обыграла Кайю Йуван.
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