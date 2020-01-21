Ястремская: Матч с Возняцки будет очень эмоциональным

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свой следующий матч на Australian Open против Каролины Возняцки.

"Я не особо думаю о том, что для Возняцки наш матч может стать последним. Только вчера я прочитала, что это ее заключительный турнир. Я не сильно хочу об этом говорить. Для меня это просто еще один матч. Для нее – не знаю. Думаю, что завтра будет интересный матч, очень эмоциональный".

Напомним, в первом круге Australian Open Ястремская обыграла Кайю Йуван.