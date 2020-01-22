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Australian Open. Ястремская, владея преимуществом, проиграла экс-первой ракетке мира

Теннис
(1 голосов)

Четвертая представительница Украины покидает турнир

Australian Open. Ястремская, владея преимуществом, проиграла экс-первой ракетке мира
UA-Футбол
Новина українською

Во втором раунде первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Australian Open - украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая в мировом рейтинге занимает 21 место, встречалась с представительницей Дании Каролин Возняцки.

Начиная со второго гейма Даяна выиграла пять подряд, дважды сделав брейк. Однако, обладая преимуществом 5:1, Ястремская не смогла дожать опытную соперницу. В ответ уже Каролин взяла шесть подряд геймов и выиграла сет.

Вторая партия вновь началась с преимущества юной украинки. Она дважды взяла подачу соперницы и повела в счете 3:0. Однако Возняцки, которая выигрывала Australian Open в 2018-м и была первой ракеткой мира в 2010-м, нашла свою игру, выровняла положение и в итоге победила в сете с таким же счетом, как и в первом - 7:5.

Интересно, что Ястремская сделала шесть эйсов, тогда как ее соперница только три. Даяна значительно больше выигрывала очки благодаря активной игре - 36 виннерсов против 15, но и в разы больше ошибалась за 29-летнюю Возняцки - 47 ошибок против 15. Добавим, что Ястремской не удалось повторить свой прошлогодний результат - выход в третий раунд турнира. Возняцки в следующем раунде сыграет с 78-й ракеткой мира Онс Джабур из Туниса.

Australian Open. Хард. Женщины. Второй раунд. 22 января
Каролин Возняцки (Дания, 36) - Даяна Ястремская (Украина, 21) 2: 0 (7: 5, 7: 5)

Напомним, первый раунд не смогли преодолеть Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко. Из представительниц Украины на турнире остается только Элина Свитолина.

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В статье: Каролин Возняцки Даяна Ястремская
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
22.01.2020 в 08:32
Это ua-tennis или ua-sport ? Какого хрена эта новость делает прямо в заголовке ?
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