Australian Open. Джокович разбил японца и вышел в третий раунд

Матч против 146-й ракетки мира Тацума Ито Новак Джокович выиграл за 1 час и 36 минут, позволив сопернику взять лишь семь геймов.

Джокович во втором раунде был максимально убедителен – серб подал 16 эйсов, выиграл 93% очков с первой подачи и реализовал 5 из 9 брейк-поинтов. Также на счету фаворита Australian Open 30 виннерсов и 17 невынужденных ошибок.

Победа над Ито стала для Джоковича 70-й в Мельбурне. Серб вторым после Роджера Федерера выиграл как минимум по 70 матчей на трех турнирах Большого шлема.

В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сыграет с Йосихито Нисиокой, который в мировом рейтинге стоит на 71-й строке.

Australian Open. Мужчины. 2-й раунд

Тацума Ито (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 1:6, 4:6, 2:6