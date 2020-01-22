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Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Квитова и Осака пробились в 3-й раунд (обновляется)

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии у женщин.

Australian Open. Квитова и Осака пробились в 3-й раунд (обновляется)
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Australian Open. Женщины. 1-й раунд

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 2:6, 6:1, 6:1

Астра Шарма (Австралия) – Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 0:6, 2:6

Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – Нина Стоянович (Сербия) – 6:1, 7:5

Тэйлор Таунсенд (США) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 7:6

Ига Свентек (Польша) – Тимея Бабош (Венгрия) – 6:3, 6:2

Карла Суарес Наварро (Испания) – Арина Соболенко (Беларусь, 11) – 7:6, 7:6

Элиза Мертенс (Бельгия, 16) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:2, 6:0

Кристина Плишкова (Чехия) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 3:6, 1:6

Australian Open. Женщины. 2-й раунд

Энн Ли (США) – София Кенин (США, 14) – 1:6, 3:6

Юлия Гергес (Германия) – Петра Мартич (Хорватия, 13) – 4:6, 6:3, 7:5

Наоми Осака (Япония, 3) – Чжен Сайсай (Китай) – 6:2, 6:4

Паула Бадоса (Испания) - Петра Квитова (Чехия, 7) – 5:7, 5:7

Чжан Шуай (Китай) – Кэти Макнейли (США) – 6:2, 6:4

Элисон Риске (США, 18) – Чжу Линь (Китай) – 6:3, 6:1

Эшли Барти (Австралия, 1) - Полона Херцог (Словения) – 6:1, 6:4

Онс Жабер (Австралия) – Каролин Гарсия (Франция) – 1:6, 6:2, 6:3

Кори Гауфф (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 4:6, 6:3, 7:5

Каролин Возняцки (Дания) – Даяна Ястремская (Украина, 23) – 7:5, 7:5

Екатерина Александрова (Россия, 25) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:1, 6:3

Греетье Миннен (Бельгия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 29) – 3:6, 4:6

Нао Хибино (Япония) – Мария Саккари (Греция, 22) – 6:7, 4:6

Ван Цян (Китай, 27) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:2

Тамара Циданшек (Словения) – Серена Уильямс (США, 8)

Мэдисон Киз (США, 10) – Аранча Рус (Нидерланды)

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В статье: Australian Open Петра Квитова Наоми Осака
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