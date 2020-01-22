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Australian Open. Циципас прошел 3-й раунд без борьбы, поражения Берреттини и Димитрова (обновляется)
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.
Ричардас Беранкис (Литва) – Сэм Куэрри (США) – 6:7, 6:4, 4:6, 4:6
Гвидо Пелья (Аргентина, 22) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:1, 6:4, 3:6, 6:3
Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) – Йосихито Нисиока (Япония) - 4:6, 3:6, 4:6
Бенуа Пэр (Франция, 21) – Марин Чилич (Хорватия) – 2:6, 7:6, 6:3, 1:6, 6:7
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:1, 6:4, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия) - 6:4, 6:4, 6:3
Стефанос Циципас (Греция, 6) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – неявка Кольшрайбера
Тацума Ито (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 1:6, 4:6, 2:6
Маттео Берреттини (Италия, 8) – Теннис Сандгрен (США) – 6:7, 4:6, 6:4, 6:2, 5:7
Кристиан Гарин (Чили) – Милош Раонич (Канада, 32) – 3:6, 4:6, 2:6
Марк Полманс (Австралия) – Душан Лайович (Сербия, 24) – 2:6, 4:6, 3:6
Томми Пол (США) – Григор Димитров (Болгария, 18) – 6:4, 7:6, 3:6, 6:7, 7:6
Хуберт Гуркач (Польша, 31) – Джон Миллман (Австралия)
Майкл Ммо (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9)
Филип Крайинович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)
Джордан Томпсон (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия, 12)