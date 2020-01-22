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Australian Open. Циципас прошел 3-й раунд без борьбы, поражения Берреттини и Димитрова (обновляется)

Теннис
(1 голосов)

Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. Циципас прошел 3-й раунд без борьбы, поражения Берреттини и Димитрова (обновляется)
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Australian Open. Мужчины. 2-й раунд

Ричардас Беранкис (Литва) – Сэм Куэрри (США) – 6:7, 6:4, 4:6, 4:6

Гвидо Пелья (Аргентина, 22) – Грегуар Баррере (Франция) – 6:1, 6:4, 3:6, 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) – Йосихито Нисиока (Япония) - 4:6, 3:6, 4:6

Бенуа Пэр (Франция, 21) – Марин Чилич (Хорватия) – 2:6, 7:6, 6:3, 1:6, 6:7

Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:1, 6:4, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия) - 6:4, 6:4, 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – неявка Кольшрайбера

Тацума Ито (Япония) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 1:6, 4:6, 2:6

Маттео Берреттини (Италия, 8) – Теннис Сандгрен (США) – 6:7, 4:6, 6:4, 6:2, 5:7

Кристиан Гарин (Чили) – Милош Раонич (Канада, 32) – 3:6, 4:6, 2:6

Марк Полманс (Австралия) – Душан Лайович (Сербия, 24) – 2:6, 4:6, 3:6

Томми Пол (США) – Григор Димитров (Болгария, 18) – 6:4, 7:6, 3:6, 6:7, 7:6

Хуберт Гуркач (Польша, 31) – Джон Миллман (Австралия)

Майкл Ммо (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9)

Филип Крайинович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Джордан Томпсон (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия, 12)

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В статье: Australian Open Стефанос Циципас Маттео Берреттини
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