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Серена Уильямс в 18-й раз подряд вышла в 3-й круг Australian Open

Теннис
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Американка в последний раз не проходила в 1/16 финала в 1998 году.

Серена Уильямс в 18-й раз подряд вышла в 3-й круг Australian Open
Новина українською

Несмотря на разгромный счет, матч против 70-й ракетки мира Тамары Цидансек сложился для Серены не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Словенка достойно сражалась и заставила звездную соперницу задержаться на корте на 1 час и 19 минут.

Первый сет Уильямс забрала с двумя брейками. У Цидансек при счете 1:2 был шанс на приеме, но свой единственный брейк-поинт она не реализовала. Во второй партии Серена после семи упущенных шансов на приеме при счете 2:3 отыграла три брейк-поинта и закрыла матч двумя подряд брейками.

В матче второго раунда Серена подала 7 эйсов, выиграла 78% очков с первой подачи, а также сделала 25 виннерсов при 28 невынужденных ошибках.

Следующей соперницей Уильямс-младшей станет 27-я сеяная Ван Цян, которая в двух матчах в Мельбурне не проиграла ни одного сета.

Australian Open. Женщины. 2-й раунд

Тамара Цидансек (Словения) – Серена Уильямс (США, 8) – 2:6, 3:6

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В статье: Australian Open Серена Уильямс
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