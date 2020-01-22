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Возняцки раскритиковала Ястремскую: Она не первый раз так делает
Датчанка неоднозначно отреагировала на поведение Даяны в матче на Australian Open.
Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (7:5, 7:5) обыграла Ястремскую. Украинка в концовке второго сета при счете 4:5 брала медицинский тайм-аут по причине проблем с левой ногой.
"Очевидно, она пыталась сбить меня с ритма. И не думаю, что с ней было что-то не так при 5:4 – она бегала совершенно нормально. Она не первый раз так делает, я была к этому готова.
Это из юниорского тенниса. В юниорах так делают. Наверное, она когда-нибудь вырастет", - сказала экс-первая ракетка мира.
Отметим, что Каролин Возняцки в победном финале на Australian Open-2018 против Симоны Халеп также брала медицинский тайм-аут, что стало одной из причин ее успеха.
Ранее UA-Футбол сообщал, что с Australian Open вылетели две украинки.