Возняцки раскритиковала Ястремскую: Она не первый раз так делает

Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (7:5, 7:5) обыграла Ястремскую. Украинка в концовке второго сета при счете 4:5 брала медицинский тайм-аут по причине проблем с левой ногой.

"Очевидно, она пыталась сбить меня с ритма. И не думаю, что с ней было что-то не так при 5:4 – она бегала совершенно нормально. Она не первый раз так делает, я была к этому готова.

Это из юниорского тенниса. В юниорах так делают. Наверное, она когда-нибудь вырастет", - сказала экс-первая ракетка мира.

Отметим, что Каролин Возняцки в победном финале на Australian Open-2018 против Симоны Халеп также брала медицинский тайм-аут, что стало одной из причин ее успеха.

Ранее UA-Футбол сообщал, что с Australian Open вылетели две украинки.