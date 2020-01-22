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Australian Open. Федерер в трех сетах разгромил серба

Теннис
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Швейцарский ветеран пополнил список участников третьего раунда.

Australian Open. Федерер в трех сетах разгромил серба
Новина українською

В матче с 41-й ракеткой мира Филипом Крайиновичем у Роджера Федерера был лишь один проблемный момент – в середине второго сета серб неожиданно сделал обратный брейк, но не поверил в свое счастье и тут же провалил защиту своей подачи. Два остальных сета Крайинович отдал без малейших шансов.

Федерер в матче второго круга снова впечатлил качеством тенниса – шестикратный чемпион Мельбурна подал 14 эйсов, реализовал 7 из 14 брейк-поинтов и совершил 42 виннерса при всего 14 невынужденных ошибках.

Федерер в 21-й раз подряд прошел в третий раунд Australian Open, где его ждет матч с австралийцем Джоном Миллманом, которому Роджер два года назад сенсационно проиграл в 1/8 финала US Open.

Australian Open. Мужчины. 2-й раунд

Филип Крайинович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 1:6, 4:6, 1:6

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В статье: Роджер Федерер Australian Open Филип Крайинович
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