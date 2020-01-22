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Тренер заступился за Ястремскую: У Даяны действительно были проблемы с ногой

Теннис
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Саша Бажин отреагировал на критику.

Тренер заступился за Ястремскую: У Даяны действительно были проблемы с ногой
Новина українською

Даяна Ястремская во втором раунде Australian Open проиграла Каролин Возняцки (5:7, 5:7). В концовке второго сета украинка взяла медицинский тайм-аут, за что подверглась массовой критике в социальных сетях.

"Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленный разговор. У Даяны действительно были проблемы с ногой (уже несколько дней), но так как вы все доктора и тренеры, вам виднее, чем ей лично или целой её команде, которая с ней работает", - написал Бажин в Твиттере.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Возняцки раскритиковала Ястремскую после матча на Открытом чемпионате Австралии.

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В статье: Australian Open Даяна Ястремская Саша Бажин
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