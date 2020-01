Тренер заступился за Ястремскую: У Даяны действительно были проблемы с ногой

Даяна Ястремская во втором раунде Australian Open проиграла Каролин Возняцки (5:7, 5:7). В концовке второго сета украинка взяла медицинский тайм-аут, за что подверглась массовой критике в социальных сетях.

"Чтобы заткнуть некоторых людей и закончить этот бессмысленный разговор. У Даяны действительно были проблемы с ногой (уже несколько дней), но так как вы все доктора и тренеры, вам виднее, чем ей лично или целой её команде, которая с ней работает", - написал Бажин в Твиттере.

Just to shut some people up and end this useless convo. Dayana was really struggling since days with her leg, but since y’all are all doctors and coaches you know better then she herself or our whole team who’s working with her. #focusOnYourself