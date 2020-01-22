Надаль – Дельбонис. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Второй раунд

23 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 11:30 по Киеву

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Федерико Дельбонис (Аргентина, 76)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Рафаэль Надаль свой путь на Открытом чемпионате Австралии начал, как и подобает первой ракетке мира. Испанец в трех сетах разбил Уго Дельена (6:2, 6:3, 6:0) и показал очень солидный атакующий теннис (38 виннерсов и 21 невынужденная ошибка).

Федерико Дельбонис первый матч в Мельбурне также выиграл в трех партиях, хотя букмекеры предполагали, что игра с Жоао Соузой будет равной (6:3, 6:4, 7:6). 11 эйсов и 46 виннерсов обеспечили левше из Аргентины первую с 2016 года победу на австралийском Шлеме.

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По личным встречам Надаль ведет 3:0, причем Дельбонис не взял у первой ракетке мира ни одного сета. Мы ожидаем, что и в этот раз грунтовый король обыграет аргентинца за минимальное количество партий, но подача андердога все же позволит ему сохранить лицо.

Ставка – тотал геймов Дельбониса больше 7,5 за 1,87