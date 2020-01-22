  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль – Дельбонис. Прогноз на матч Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль – Дельбонис. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Рафаэль Надаль – Федерико Дельбонис: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Надаль – Дельбонис. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Второй раунд

23 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 11:30 по Киеву

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Федерико Дельбонис (Аргентина, 76)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Рафаэль Надаль свой путь на Открытом чемпионате Австралии начал, как и подобает первой ракетке мира. Испанец в трех сетах разбил Уго Дельена (6:2, 6:3, 6:0) и показал очень солидный атакующий теннис (38 виннерсов и 21 невынужденная ошибка).

Федерико Дельбонис первый матч в Мельбурне также выиграл в трех партиях, хотя букмекеры предполагали, что игра с Жоао Соузой будет равной (6:3, 6:4, 7:6). 11 эйсов и 46 виннерсов обеспечили левше из Аргентины первую с 2016 года победу на австралийском Шлеме.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
1000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

По личным встречам Надаль ведет 3:0, причем Дельбонис не взял у первой ракетке мира ни одного сета. Мы ожидаем, что и в этот раз грунтовый король обыграет аргентинца за минимальное количество партий, но подача андердога все же позволит ему сохранить лицо.

Ставка – тотал геймов Дельбониса больше 7,5 за 1,87

1xbet
1,01
1
21
Сделать ставку
melbet
1,01
1
21
Сделать ставку
Parimatch
1,01
1
18
Сделать ставку

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Australian Open Федерико Дельбонис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...