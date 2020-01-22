Болт – Тим. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Второй раунд

23 января. Мельбурн. "Мельбурн Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву

Алекс Болт (Австралия, 140) – Доминик Тим (Австрия, 5)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Доминик Тим прервал серию свою неудач на турнирах Большого шлема, обыграв в трех сетах Адриана Маннарино (6:3, 7:5, 6:2). Тем не менее, по качеству тенниса к Тиму остаются вопросы – в первом круге пятый сеяный выиграл 77% очков на первой подаче, допустил 7 брейк-поинтов и совершил 34 невынужденных ошибки.

Сопернику Тима по второму раунду Алексу Болту на старте домашнего мэйджора удалось совершить мини-сенсацию – австралиец в пяти сетах выбил 42-ю ракетку мира Альберта Рамоса (6:7, 6:1, 6:7, 6:1, 6:4). Болт в среднем за сет совершал 11 атакующих действий, но с большим процентом брака.

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Мы предполагаем, что домашние трибуны помогут Болту дать бой теннисисту из топ-5. Тим только набирает обороты, а его последние результаты говорят о том, что легкой прогулкой матч второго круга для австрийца не станет.

Ставка – тотал геймов больше 30,5 за 1,8