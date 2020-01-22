Группу болельщиков выгнали с Australian Open

Группу греческих болельщиков выгнали с матча Марии Саккари во втором круге Australian Open.

Зрители получили несколько предупреждений от судьи, охранников и полиции за националистические кричалки. Болельщики заявили, что не считают себя виноватыми в чём-либо, и пообещали вернуться на следующие матчи греческих теннисистов.