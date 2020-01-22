Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Группу болельщиков выгнали с Australian Open
Все из-за их поведения
Группу греческих болельщиков выгнали с матча Марии Саккари во втором круге Australian Open.
Зрители получили несколько предупреждений от судьи, охранников и полиции за националистические кричалки. Болельщики заявили, что не считают себя виноватыми в чём-либо, и пообещали вернуться на следующие матчи греческих теннисистов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...