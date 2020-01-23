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Australian Open. Разгром от Медведева, боевые матчи Зверева и Тима (обновляется)

Теннис
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Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии

Australian Open. Разгром от Медведева, боевые матчи Зверева и Тима (обновляется)
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Australian Open. Мужчины. 2-й раунд

Альяж Бедене (Словения) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 5:7, 3:6, 2:6

Даниил Медведев (Россия, 4) – Педро Мартинес (Испания) – 7:5, 6:1, 6:3

Алекс Болт (Австралия) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 2:6, 7:5, 7:6, 1:6, 2:6

Егор Герасимов (Беларусь) – Александр Зверев (Германия, 7) – 6:7, 4:6, 5:7

Хауме Муньяр (Испания) – Алексей Попырин (Австралия) - 2:6, 6:7, 2:6

Гаэль Монфис (Франция, 10) – Иво Карлович (Хорватия)

Петер Гоёвчик (Германия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 27)

Николоз Басилашвили (Грузия, 26) – Фернандо Вердаско (Испания)

Юити Сугита (Япония) – Андрей Рублев (Россия, 17)

Джон Иснер (США, 19) – Алехандро Табило (Чили)﻿

Тэйлор Фритц (США, 29) – Кевин Андерсон (ЮАР)

Микаэль Имер (Швеция) – Карен Хачанов (Россия, 16)

Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Пьер-Юг-Эрбер (Франция)

Ник Кирьос (Австралия, 23) – Жиль Симон (Франция)

Андреас Сеппи (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15)

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Федерико Дельбонис (Аргентина)

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В статье: Australian Open Александр Зверев Даниил Медведев
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