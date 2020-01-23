Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Разгром от Медведева, боевые матчи Зверева и Тима (обновляется)
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии
Альяж Бедене (Словения) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 5:7, 3:6, 2:6
Даниил Медведев (Россия, 4) – Педро Мартинес (Испания) – 7:5, 6:1, 6:3
Алекс Болт (Австралия) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 2:6, 7:5, 7:6, 1:6, 2:6
Егор Герасимов (Беларусь) – Александр Зверев (Германия, 7) – 6:7, 4:6, 5:7
Хауме Муньяр (Испания) – Алексей Попырин (Австралия) - 2:6, 6:7, 2:6
Гаэль Монфис (Франция, 10) – Иво Карлович (Хорватия)
Петер Гоёвчик (Германия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 27)
Николоз Басилашвили (Грузия, 26) – Фернандо Вердаско (Испания)
Юити Сугита (Япония) – Андрей Рублев (Россия, 17)
Джон Иснер (США, 19) – Алехандро Табило (Чили)
Тэйлор Фритц (США, 29) – Кевин Андерсон (ЮАР)
Микаэль Имер (Швеция) – Карен Хачанов (Россия, 16)
Давид Гоффен (Бельгия, 11) – Пьер-Юг-Эрбер (Франция)
Ник Кирьос (Австралия, 23) – Жиль Симон (Франция)
Андреас Сеппи (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария, 15)
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Федерико Дельбонис (Аргентина)