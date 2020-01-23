Australian Open. Надежда Киченок обидно вылетает из парной сетки

Многообещающий дуэт Надежды Киченок и Сани Мирзы после титула в Хобарте на Открытом чемпионате Австралии не смог взять ни одного сета.

В матче первого раунда против китаянок Хань Син-Юнь и Линь Чжу Мирза при счете 2:6, 0:1 не смогла продолжить борьбу из-за травмы.

Для Киченок Australian Open еще не завершен. В миксте Надежда сыграет с бывшей третьей ракеткой мира в парном разряде Роханом Бопанна, который за карьеру выиграл 19 титулов АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в парной сетке Открытого чемпионата Австралии свои матчи проиграли Людмила Киченок и Екатерина Козлова.