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Australian Open. Надежда Киченок обидно вылетает из парной сетки

Теннис
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Украинка завершила борьбу в Мельбурне из-за травмы напарницы.

Australian Open. Надежда Киченок обидно вылетает из парной сетки
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Многообещающий дуэт Надежды Киченок и Сани Мирзы после титула в Хобарте на Открытом чемпионате Австралии не смог взять ни одного сета.

В матче первого раунда против китаянок Хань Син-Юнь и Линь Чжу Мирза при счете 2:6, 0:1 не смогла продолжить борьбу из-за травмы.

Для Киченок Australian Open еще не завершен. В миксте Надежда сыграет с бывшей третьей ракеткой мира в парном разряде Роханом Бопанна, который за карьеру выиграл 19 титулов АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в парной сетке Открытого чемпионата Австралии свои матчи проиграли Людмила Киченок и Екатерина Козлова.

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В статье: Australian Open Надежда Киченок Саня Мирза
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