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Ястремская: Возняцки часто берет медицинские тайм-ауты

Теннис
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Даяна отреагировала на слова бывшей первой ракетки мира.

Ястремская: Возняцки часто берет медицинские тайм-ауты
Новина українською

После победы над Ястремской во втором раунде Australian Open (7:5, 7:5) Каролин Возняцки раскритиковала украинку за медицинский тайм-аут в концовке второго сета.

"Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу матча, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить ее ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге, и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет", - сказала Ястремская.

Даяна Ястремская в четверг стартует на Australian Open в парной сетке. Вместе с Фанни Столлар украинка сыграет с Кветой Пешке и Деми Схюрс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за Ястремскую после поражения от Возняцки заступился ее тренер Саша Бажин.

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В статье: Australian Open Каролин Возняцки Даяна Ястремская
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