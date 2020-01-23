Ястремская: Возняцки часто берет медицинские тайм-ауты

После победы над Ястремской во втором раунде Australian Open (7:5, 7:5) Каролин Возняцки раскритиковала украинку за медицинский тайм-аут в концовке второго сета.

"Я рассматривала такой вариант, чтобы вызвать доктора раньше по ходу матча, но думала, что все обойдется. Если бы я действительно хотела попробовать сбить ее ритм, то взяла бы другой перерыв, когда проигрывала матч при счете 5:6 во втором сете.

Во многих своих матчах Возняцки можно часто увидеть с повязкой на ноге, и она берет медицинские перерывы, что вообще-то нормально. Я же не начинаю задаваться вопросом, делает она это нарочно или нет", - сказала Ястремская.

Даяна Ястремская в четверг стартует на Australian Open в парной сетке. Вместе с Фанни Столлар украинка сыграет с Кветой Пешке и Деми Схюрс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что за Ястремскую после поражения от Возняцки заступился ее тренер Саша Бажин.