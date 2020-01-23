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Стаховский: Джокович, Надаль и Федерер дойдут до полуфинала

Теннис
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Украинец на Australian Open делает ставку на лидеров мирового рейтинга.

Стаховский: Джокович, Надаль и Федерер дойдут до полуфинала
Новина українською

"Скрытые лидеры, на которых я бы ставил перед началом, не слишком успешно стартовали. Поэтому, наверное, буду говорить, что обычные "лошадки" в составе Джоковича, Надаля и Федерера дойдут до полуфиналов.

Пока я не вижу, как они туда не попадут на фоне того, как действует молодая гвардия. Они имеют и опыт, и определенные умения, которые должны помочь им побеждать ветеранов. Видимо, у молодых игроков еще нет той стабильности, которая нужна для больших побед.

Я смотрю матчи Федерера и Джоковича, они минимально теряют энергию, стараются как можно быстрее заканчивать матчи, понимая, что пятисетовые матчи – очень долгий процесс. У других так не получается", - отметил Стаховский.

Сергей Стаховский на Australian Open вылетел в полуфинале квалификации. Его обидчик чилиец Алехандро Табило на турнире дошел до второго круга.

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В статье: Australian Open Сергей Стаховский
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Источник:
Sport.ua
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