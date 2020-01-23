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Australian Open. Надаль в борьбе прошел аргентинца

Теннис
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Первая ракетка мира на 14-м Шлеме подряд добрался до 1/16 финала.

Australian Open. Надаль в борьбе прошел аргентинца
Новина українською

Матч второго круга против 76-й ракетки мира Федерико Дельбониса для Надаля сложился неожиданно сложно. Испанец задержался на корте почти на три часа и показал худший в карьере процент реализации брейк-поинтов.

Первый сет Надаль забрал за счет брейка в четвертом гейме. Во второй партии Дельбонис отыграл 9 брейк-поинтов и после 70 минут борьбы сдался на тайбрейке. И только в третьем сете аргентинец устал сопротивляться – Надаль с ранним брейком ушел в отрыв и не допустил обострения ситуации.

В матче с Дельбонисом Надаль подал 8 эйсов, выиграл 85% очков с первой подачи, реализовал 3 из 20 брейк-поинтов, а также сделал 33 виннерса при 29 невынужденных ошибках.

Путевку в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль разыграет в матче со своим товарищем Пабло Карреньо-Буста, который в Мельбурне посеян под 27-м номером. Победитель испанского дерби в 1/8 финала встретится с Ником Кирьосом, если австралиец обыграет Карена Хачанова.

Australian Open. Мужчины. 2-й раунд

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 7:6, 6:1

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open Федерико Дельбонис
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