Australian Open. Надаль в борьбе прошел аргентинца

Матч второго круга против 76-й ракетки мира Федерико Дельбониса для Надаля сложился неожиданно сложно. Испанец задержался на корте почти на три часа и показал худший в карьере процент реализации брейк-поинтов.

Первый сет Надаль забрал за счет брейка в четвертом гейме. Во второй партии Дельбонис отыграл 9 брейк-поинтов и после 70 минут борьбы сдался на тайбрейке. И только в третьем сете аргентинец устал сопротивляться – Надаль с ранним брейком ушел в отрыв и не допустил обострения ситуации.

В матче с Дельбонисом Надаль подал 8 эйсов, выиграл 85% очков с первой подачи, реализовал 3 из 20 брейк-поинтов, а также сделал 33 виннерса при 29 невынужденных ошибках.

