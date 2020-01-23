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Свитолина заставила поволноваться, но прошла в 3-й раунд Australian Open

Теннис
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Элина в шестой раз в карьере добралась в Мельбурне до третьего круга.

Свитолина заставила поволноваться, но прошла в 3-й раунд Australian Open
Новина українською

Из-за продолжительной битвы Стэна Вавринки и Андреаса Сеппи матч Элины Свитолиной против 62-й ракетки мира Лорен Дэвис на арене имени Маргарет Корт начался только в 23:15 по местному времени.

Двухчасовая задержка негативно не отразилась на настрое Свитолиной – первую партию украинка с двумя брейками, двумя отыгранными брейк-поинтами и эйсом на сет-боле забрала за 38 минут.

Во втором сете хлопот у Свитолиной прибавилось – Элина долго не могла сделать брейк, но и в геймах на своей подаче борьбы не допускала. При счете 3:3 Элина упустила три брейк-поинта и мгновенно поплатилась за это. В восьмом гейме Дэвис провела несколько результативных атак и повела 5:3.

В этот непростой момент у Свитолиной хватило хладнокровия для продолжения борьбы за сет – Элина заставила американку ошибаться, а на брейк-поинте нашла потрясающий диагональный удар с бэкхенда.

Казалось, Свитолиной хватит класса и опыта, чтобы после брейка в 11-м гейме спокойно довести матч до победной точки, но пятая ракетка мира в самый ответственный момент ухитрилась дважды грубо ошибиться у сетки, чем подарила Дэвис шанс продлить матч на тайбрейке.

И все же на тайбрейке Свитолина была сильнее – при счете 6:6 Элина обвела Дэвис у сетки, а на матч-боле заставила американку отправить мяч за пределы корта.

Элина Свитолина на шестом Шлеме подряд дошла до третьего раунда, а 60-ю победу в карьере на мэйджорах украинка попробует одержать в матче с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой, у которой по личным встречам ведет со счетом 6:4.

Australian Open. Женщины. 2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 5) – Лорен Дэвис (США) – 6:2, 7:6

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Лорен Дэвис
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