Свитолина заставила поволноваться, но прошла в 3-й раунд Australian Open

Из-за продолжительной битвы Стэна Вавринки и Андреаса Сеппи матч Элины Свитолиной против 62-й ракетки мира Лорен Дэвис на арене имени Маргарет Корт начался только в 23:15 по местному времени.

Двухчасовая задержка негативно не отразилась на настрое Свитолиной – первую партию украинка с двумя брейками, двумя отыгранными брейк-поинтами и эйсом на сет-боле забрала за 38 минут.

What a start for @ElinaSvitolina ! The World No.5 hits 13 winners to secure the opening set 6-2 against Lauren Davis. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/GlrTXUbLxY

Во втором сете хлопот у Свитолиной прибавилось – Элина долго не могла сделать брейк, но и в геймах на своей подаче борьбы не допускала. При счете 3:3 Элина упустила три брейк-поинта и мгновенно поплатилась за это. В восьмом гейме Дэвис провела несколько результативных атак и повела 5:3.

В этот непростой момент у Свитолиной хватило хладнокровия для продолжения борьбы за сет – Элина заставила американку ошибаться, а на брейк-поинте нашла потрясающий диагональный удар с бэкхенда.

Казалось, Свитолиной хватит класса и опыта, чтобы после брейка в 11-м гейме спокойно довести матч до победной точки, но пятая ракетка мира в самый ответственный момент ухитрилась дважды грубо ошибиться у сетки, чем подарила Дэвис шанс продлить матч на тайбрейке.

И все же на тайбрейке Свитолина была сильнее – при счете 6:6 Элина обвела Дэвис у сетки, а на матч-боле заставила американку отправить мяч за пределы корта.

"She does the business."@ElinaSvitolina def. Lauren Davis 6-2 7-6(6) to progress to the third round at #AO2020.#AusOpen pic.twitter.com/LzvQf0oT2Q