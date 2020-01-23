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Миллман – Федерер. Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Джон Миллман – Роджер Федерер: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Миллман – Федерер. Прогноз на матч Australian Open
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Australian Open 2020. Третий раунд

24 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 11:30 по Киеву

Джон Миллман (Австралия, 47) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Роджер Федерер единственным среди тройки фаворитов Australian Open в двух первых кругах встречался с оппонентами из топ-75 мирового рейтинга, что не помешало ему добыть две разгромных победы – Стив Джонсон и Филип Крайинович суммарно смогли взять у маэстро из Швейцарии всего 13 геймов.

В третьем круге Федерера джет принципиальный матч против Джона Миллмана, которому третий сеяный два года назад на US Open сенсационно проиграл в 1/8 финала.

Миллман на бумаге солидно стартовал на домашнем Шлеме, обыграв чемпиона Окленда Уго Умбера (7:6, 6:3, 1:6, 7:5) и 31-го сеяного из Польши Хуберта Хуркача (6:4, 7:5, 6:3). Если же взглянуть дальше итогового счета, то выясняется, что оба матча австралиец провел с колоссальным процентом брака – на его счету 103 невынужденных ошибки при 42 виннерсах. Не впечатлил Миллман и качеством своей подачи, выиграв у Умбера и Хуркача скромные на фоне Федерера 65% с первого мяча.

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Миллман при домашних трибунах будет сражаться за каждый мяч, но вновь прыгнуть выше своей головы теннисист из Брисбена не сможет. Мы прогнозируем победу Федерера в трех сетах и предполагаем, что затяжной будет максимум одна партия.

Ставкатотал геймов меньше 31 за 1,89

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Роджер Федерер Прогнозы Australian Open Джон Миллман
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