  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эшли Барти - Елена Рыбакина. Анонс и прогноз на матч Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Барти - Елена Рыбакина. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Эшли Барти - Елена Рибакина: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Эшли Барти - Елена Рыбакина. Анонс и прогноз на матч Australian Open
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Australian Open-2020. Третий раунд
Мельбурн. 24-е января. "Rod Laver Arena". Первый запуск (не ранее 2:00 по Киеву)

Эшли Барти (Австралия, 1) - Елена Рыбакина (Казахстан, 29)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

В первых двух раундах Australian Open первая ракетка планеты Эшли Барти встречалась с опытными соперницами – украинкой Лесей Цуренко и словенкой Полоной Херцог. В раунде третьем Барти же поборется с яркой представительницей юного поколения женского тенниса.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
1000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Речь о Елене Рыбакиной, которая в свои двадцать лет имеет уже два трофея в WTA-туре. Важно, что один из них - свежеиспеченный. Летом 2019-го победила на грунте в Бухаресте, а непосредственно перед Australian Open выиграла хардовый Хобарт. Сейчас же у Рыбакиной продолжается самая успешная серии на турнирах из серии Grand Slam.

Третий раунд – абсолютный личный рекорд Рыбакиной на Шлемах. Хотя на турнирах подобного ранга представительница Казахстана выступает лишь второй год, в Австралии – вообще впервые. Своих предыдущих соперниц Рыбакина переигрывала исключительно в двух сетах – Бернарда Пера и Грета Миннен ни в одном из сетов не дотягивали даже до пяти выигранных геймов.

Эшли Барти на этом турнире купается в лучах славы, но наслаждаться ситуацией была возможность только в первых двух раундах. С третьего же начинается настоящая борьба. В предыдущих двух поединках австралийка проиграла один сет, но им Барти пожертвовала ради пристрелки – это была стартовая партия на турнире. Дальше – только победы.

Прогноз. Это будет первая очная встреча Барти и Рыбакиной. Матч должен затянуться на три сета, а победа достанется первой ракетке мира. Барти разыгралась и перед родной публикой не сбросит темп.

Ставка: победа Барти в трех сетах за 4,2.

1xbet
1.32
1
3.70
Сделать ставку
melbet
1.35
1
3.68
Сделать ставку
Parimatch
1.33
1
3.61
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Прогнозы Australian Open Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...