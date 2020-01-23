Эшли Барти - Елена Рыбакина. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Australian Open-2020. Третий раунд

Мельбурн. 24-е января. "Rod Laver Arena". Первый запуск (не ранее 2:00 по Киеву)

Эшли Барти (Австралия, 1) - Елена Рыбакина (Казахстан, 29)

LIVE видеотрансляция – Eurosport 1/2

В первых двух раундах Australian Open первая ракетка планеты Эшли Барти встречалась с опытными соперницами – украинкой Лесей Цуренко и словенкой Полоной Херцог. В раунде третьем Барти же поборется с яркой представительницей юного поколения женского тенниса.

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Речь о Елене Рыбакиной, которая в свои двадцать лет имеет уже два трофея в WTA-туре. Важно, что один из них - свежеиспеченный. Летом 2019-го победила на грунте в Бухаресте, а непосредственно перед Australian Open выиграла хардовый Хобарт. Сейчас же у Рыбакиной продолжается самая успешная серии на турнирах из серии Grand Slam.

Третий раунд – абсолютный личный рекорд Рыбакиной на Шлемах. Хотя на турнирах подобного ранга представительница Казахстана выступает лишь второй год, в Австралии – вообще впервые. Своих предыдущих соперниц Рыбакина переигрывала исключительно в двух сетах – Бернарда Пера и Грета Миннен ни в одном из сетов не дотягивали даже до пяти выигранных геймов.

Эшли Барти на этом турнире купается в лучах славы, но наслаждаться ситуацией была возможность только в первых двух раундах. С третьего же начинается настоящая борьба. В предыдущих двух поединках австралийка проиграла один сет, но им Барти пожертвовала ради пристрелки – это была стартовая партия на турнире. Дальше – только победы.

Прогноз. Это будет первая очная встреча Барти и Рыбакиной. Матч должен затянуться на три сета, а победа достанется первой ракетке мира. Барти разыгралась и перед родной публикой не сбросит темп.

Ставка : победа Барти в трех сетах за 4,2.