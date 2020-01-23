Серена Уильямс: В 15 лет я и близко не была такой, как Гауфф

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс восхищается 15-летней соотечественницей Кори Гауфф. Обе теннисистки вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии и могут встретиться друг с другом в 1/4 финала.

"Думаю, она просто невероятно впечатляет. В 15 лет я и близко не была такой, как Гауфф, на корте и за его пределами. Я знаю, что дети сейчас растут быстрее, но я не уверена. Я и близко не была такой умной и красноречивой, как она.

У нас впереди ещё есть матчи, так что посмотрим, как всё сложится. Думаю, у неё отличный шанс продолжать побеждать. Она боец. Мне же нужно делать то, что я должна делать, — бороться за каждое очко", — цитирует Уильямс Tennis 365.

Следующей соперницей Серены будет китаянка Ван Цян, Кори сыграет с японкой Наоми Осакой.