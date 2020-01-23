  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль попал в лицо мячом болгёрл
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль попал в лицо мячом болгёрл

Теннис
(1 голосов)

После матча теннисист подарил девочке свою повязку

Надаль попал в лицо мячом болгёрл
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оказался в не самой приятной ситуации во время своего матча второго раунда Australian Open.

В ходе третьей партии матча с Федерико Дельбонисом первый номер рейтинга АТР, принимая подачу соперника, отправил мяч прямиком в голову болгёрл. Теннисист подошёл к юной девочке, извинился перед ней и поцеловал. Уже после матча Надаль подарил ей свою бандану.

Матч второго раунда Рафаэль выиграл в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. Его следующим соперником станет соотечественник Пабло Карреньо-Буста.

Соревнования завершатся 2 февраля. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...