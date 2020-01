Серена сенсационно проиграла китаянке и покинула Australian Open

Матч третьего раунда между Сереной Уильямс и Ван Цян затянулся на 2 часа и 43 минуты. Американка совершила камбэк со счета 4:6, 3:5, но в решающей партии не заработала ни одного брейк-поинта и не смогла подать на тайбрейк при счете 5:6.

Уильямс-младшая в матче с Ван Цян реализовала только 1 брейк-поинт из 6, а также совершила 56 невынужденных ошибок против 20 у соперницы.

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X