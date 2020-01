Возняцки завершила карьеру после поражения в третьем раунде Australian Open

Последним в карьере Каролин Возняцки стал матч третьего раунда Открытого чемпионата Австралии против 78-й ракетки мира Онс Жабер (6:7, 6:3, 5:7). В решающем сете датчанка отыгралась со счета 0:3, но перед тайбрейком провалила свою подачу.

После матча для Возняцки устроили небольшую прощальную церемонию, а сама теннисистка пробежалась по корту с флагом Дании.

Patriotic through and through ???????? @CaroWozniacki, you've made Denmark proud ????#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fCtP03asNn