Барти в двух сетах прошла в 4-й раунд Australian Open

Матч против казашки Елены Рыбакиной на бумаге для Эшли Барти завершился убедительной победой, но на деле все было не так просто.

В первом сете Барти дважды отыгралась после брейков Рыбакиной, а во второй партии спасла семь брейк-поинтов.

На пути к победе Барти подала 5 эйсов, выиграла 71% очков с первой подачи, сделала 28 виннерсов и совершила 16 невынужденных ошибок.

The Aussie No.1 seed is through to the fourth round.



Watch the highlights from her straight sets win ????https://t.co/C4KUjE3mF7 pic.twitter.com/QBOfRQCTro