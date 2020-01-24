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Лучший удар в жизни: Свитолина восхитилась своим укороченным. ВИДЕО

Теннис
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Первой ракетке Украины удался невероятный удар.

Лучший удар в жизни: Свитолина восхитилась своим укороченным. ВИДЕО
Новина українською

Накануне Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (6:2, 7:6) обыграла Лорен Дэвис.

На тайбрейке второго сета Свитолина исполнила так называемую «обезьянку», когда после укороченного мяч вернулся на сторону украинки.

В третьем раунде Australian Open Элина Свитолина в субботу сыграет с бывшей первой ракеткой мира и чемпионкой двух турниров Большого шлема Гарбинье Мугурусой. Матч пройдет на корте имени Рода Лэйвера.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина
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