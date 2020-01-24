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Лучший удар в жизни: Свитолина восхитилась своим укороченным. ВИДЕО
Первой ракетке Украины удался невероятный удар.
Накануне Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (6:2, 7:6) обыграла Лорен Дэвис.
На тайбрейке второго сета Свитолина исполнила так называемую «обезьянку», когда после укороченного мяч вернулся на сторону украинки.
Probably the shot of my life ???????????????? @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 23, 2020
В третьем раунде Australian Open Элина Свитолина в субботу сыграет с бывшей первой ракеткой мира и чемпионкой двух турниров Большого шлема Гарбинье Мугурусой. Матч пройдет на корте имени Рода Лэйвера.