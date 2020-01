Лучший удар в жизни: Свитолина восхитилась своим укороченным. ВИДЕО

Накануне Элина Свитолина во втором раунде Открытого чемпионата Австралии в двух сетах (6:2, 7:6) обыграла Лорен Дэвис.

На тайбрейке второго сета Свитолина исполнила так называемую «обезьянку», когда после укороченного мяч вернулся на сторону украинки.

Probably the shot of my life ???????????????? @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX