15-летняя Гауфф выбила Осаку с Australian Open

Наоми Осака и Кори Гауфф в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии проводили реванш за прошлогодний матч на US Open. В том поединке 15-летняя Гауфф взяла только три гейма (3:6, 0:6).

Гауфф не просто взяла реванш, а по всем статьям разобралась с экс-первой ракеткой мира. Юная американка сделала три брейка, выиграла 76% очков с первой подачи и спровоцировала Осаку на 30 невынужденных ошибок всего за 67 минут игры.

Unbelievable.



15-year-old Coco Gauff has defeated defending Australian Open champ and world No. 3 Naomi Osaka in straight sets. pic.twitter.com/G81bVhEVfp — ESPN (@espn) January 24, 2020

Гауфф одержала крупнейшую победу в карьере и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема. Попутно Кори впервые в карьере в онлайн-версии мирового рейтинга поднялась в топ-50.

Для Осаки провал на Australian Open означает падение как минимум на девятую позицию в рейтинге WTA. Японка впервые с 2017 года на хардовом Шлеме на добралась до второй недели.

Коко Гауфф в 1/8 финала Australian Open сыграет с Софией Кенин или Чжан Шуай.

Australian Open. Женщины. 3-й раунд

Наоми Осака (Япония, 3) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 4:6