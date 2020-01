15-летняя Гауфф выбила Осаку с Australian Open

Наоми Осака и Кори Гауфф в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии проводили реванш за прошлогодний матч на US Open. В том поединке 15-летняя Гауфф взяла только три гейма (3:6, 0:6).

Гауфф не просто взяла реванш, а по всем статьям разобралась с экс-первой ракеткой мира. Юная американка сделала три брейка, выиграла 76% очков с первой подачи и спровоцировала Осаку на 30 невынужденных ошибок всего за 67 минут игры.

Unbelievable.



15-year-old Coco Gauff has defeated defending Australian Open champ and world No. 3 Naomi Osaka in straight sets. pic.twitter.com/G81bVhEVfp