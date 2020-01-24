Эксперт: В матче с Мугурусой Свитолина должна использовать скорость соперницы

"После уверенной победы над Лорен Дэвис в третьем круге Элина встречается с испанкой Гарбинье Мугурусой.

У них достаточно противоположный стиль игры и, как мне кажется, Элина в таком противостоянии имеет преимущество. Она намного разнообразнее, может играть и в атаке, и в контратаке, тогда как у Мугурузы всегда один девиз: «Вперед!».

В предыдущих матчах против испанки Свитолина ставила стенку и использовала скорость соперницы. Я думаю, что тактика в этот раз должна быть такой же. Хороший прием заставит соперницу форсировать в геймах на своей подаче. Важно будет не отходить назад и держать заднюю линию. Гарбинья любит играть по линии и это тоже нужно будет иметь в виду. Я уверена, что Элина и ее команда прекрасно знают соперницу и построят четкий план на матч", - написала Бейгельзимер в своем блоге.

Встреча третьего раунда Открытого чемпионата Австралии между Элиной Свитолиной и Гарбинье Мугурусой пройдет на корте имени Рода Лэйвера. Начало матча – не ранее 10:00 по Киеву.