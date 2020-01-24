Элина Свитолина - Гарбинье Мугуруса. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Мугуруса, которая лишь на год старше Свитолину, имеет в своем послужном списке уже две победы на турнирах серии Grand Slam - в 2016-м она выигрывала трофей в Париже, а в 2017-м на Уимблдоне. Наивысшим достижением Элины, напомним, является лишь полуфинал. Однако на сегодня именно украинка находится значительно выше в рейтинге - Свитолина держит пятую строчку, тогда как испанка "только" 32-я.

Украинская теннисистка на нынешнем Australian Open обыграла британку Кэти Бутлер и американку Лору Дэвис, не отдав соперницам ни одного сета. У представительницы Испании путь в третий раунд оказался сложнее - сначала она одолела Шелби Роджерс из США (155-я ракетка), а затем победила в трех сетах австралийку Айла Томлянович (52-я). Интересно, что для Мугурусы это уже будет девятый сыгранный матч за месяц. В Шенджени она дошла до полуфинала, а в Хобарте прошла два раунда (на третий матч не вышла). Можно предположить, что в случае, если соперницам придется играть третий сет, у Элины будет преимущество в свежести.

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Стоит заметить, что по сравнению с первым матчем Свитолина существенно прибавила в подачах. В игре с Дэвис она настреляла девять эйсов и выиграла 74% розыгрышей с первой подачи. У Мугурусы этот показатель в прошлом матче составил 70%. Элина держит показатель невынужденных ошибок на уровне 20, правда, в игре с Дэвис она промахивались в наиболее не подходящий момент (сопернице не хватило уровня, чтобы этим воспользоваться). Гарбин в игре с Томлянович наошибалась почти 40 раз, что объясняется ее довольно агрессивной манерой игры. Как и предыдущая соперница Свитолиной, испанка любит выходить к сетке и делает это достаточно уверенно - в предыдущем матче она выиграла таким образом 24 розыгрыша из 28.

У Свитолиной и Мугурусы богатая история личных встреч - это будет уже 12 матч. Преимущество на стороне украинки - семь побед против четырех у испанки. Но тревожным звоночком для Элины является тот факт, что Гарбинье выиграла все встречи на турнирах Grand Slam, а таких было три - две на Роллан Гаросе и одна на Уимблдоне. Последний раз они встречались в сентябре прошлого года в китайском Вухане, тогда наша теннисистка победила в двух сетах.

Статистика на ТБШ, конечно, вызывает тревогу, однако не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Свитолина большинство своих побед над Мугурусою добыла на харде (пять, еще одна на грунте в Риме, еще на один поединок испанка не вышла). Элина после не самого убедительного начала года постепенно набирает форму, к тому же, как уже отмечалось выше, должна быть более свежей за соперницу. Все это указывает на то, что именно украинская теннисистка должна победить в этом матче. Правда, свойство Элины снижать давление оставляет Мугурусе хорошие шансы на то, чтобы взять хотя бы один сет.

Australian Open. Хард. Женщины. Третий раунд

25 января. Ориентировочное начало матча – 10:00 по Киеву

Элина Свитолина (Украина, 5) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 32)