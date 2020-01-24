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Australian Open. Раонич выбил Циципаса, Чилич отомстил Баутисте-Агуту
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open. Мужчины. 3-й раунд
Диего Шварцман (Аргентина, 14) – Душан Лайович (Сербия, 24) – 6:2, 6:3, 7:6
Марин Чилич (Хорватия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 9) – 6:7, 6:4, 6:0, 5:7, 6:3
Мартон Фучович (Венгрия) – Томми Пол (США) – 6:1, 6:1, 6:4
Теннис Сандгрен (США) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:4, 6:4
Стефанос Циципас (Греция, 6) – Милош Раонич (Канада, 32) – 5:7, 4:6, 6:7
Гвидо Пелья (Аргентина, 22) - Фабио Фоньини (Италия, 12) – 6:7, 2:6, 3:6
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