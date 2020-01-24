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Надаль – Карреньо-Буста. Прогноз на матч Australian Open
Рафаэль Надаль – Пабло Карреньо-Буста: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол
Australian Open 2020. Третий раунд
25 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 30)
Где смотреть – Евроспорт 1/2
Рафаэль Надаль оба стартовых матча на турнире выиграл со счетом 3:0 и только в одном сете позволил сопернику взять больше трех геймов. Испанец в каждом матче выиграл по 85% очков с первой подачи и суммарно сделал 11 брейков.
С соперником по третьему кругу Надаль прекрасно знаком – с Пабло Карреньо-Буста на недавнем турнире ATP Cup грунтовый король постоянно играл в паре, а также четырежды обыгрывал его в официальных матчах.
Карреньо-Буста в двух матчах в Мельбурне отметился агрессивным теннисом, сделав 85 виннерсов при 39 невынужденных ошибках. Тем не менее, при таких солидных показателях Пабло в каждом матче проигрывал по одному сету.
Хотя Карреньо-Буста набрал хорошую форму, мы считаем, что создать проблемы первой ракетке мира андердог не сможет. Матч продлится минимальные три сета, а Надаль не позволит своему другу выиграть больше 11 геймов.
Ставка – тотал геймов Карреньо-Бусты меньше 10,5 за 1,84
Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша