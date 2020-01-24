Тим – Фриц. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Третий раунд

25 января. Мельбурн. "Маргарет Корт Арена". Начало не ранее 05:00 по Киеву

Доминик Тим (Австрия, 5) – Тэйлор Фриц (США, 34)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Доминик Тим и Тэйлор Фриц провели очень тяжелые матчи во втором раунде – австралиец в пяти сетах вырвал победу над 140-й ракеткой мира Алексом Болтом (6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2), а теннисист из США отыгрался с 0:2 в противостоянии с Кевином Андерсоном (4:6, 6:7, 7:6, 6:2, 6:2).

И Тим, и Фриц пропагандируют атакующий теннис и обладают плотной первой подачей. Каждый из трех очных матчей проходил в борьбе – на US Open в 2017 и 2018 годах Тим побеждал в четырех сетах, а недавний поединок на Кубке Лэйвера закончился победой Доминика на решающем тайбрейке.

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Мы считаем, что Тим и Фриц снова проведут затяжной матч с как минимум одним или даже двумя тайбрейками. Предпочтение отдаем более опытному австрийцу, но без борьбы Фриц путевку в 1/8 финала точно не отдаст.

Ставка – тотал геймов больше 39 за 1,85