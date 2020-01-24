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Australian Open. Квитова дошла до 1/8 финала, Киз проиграла гречанке
Результаты матчей Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open. Женщины. 3-й раунд
Екатерина Александрова (Россия, 25) – Петра Квитова (Чехия, 7) – 1:6, 2:6
Мэдисон Киз (США, 10) – Мария Саккари (Греция, 22) – 4:6, 4:6
Чжан Шуай (Китай) – София Кенин (США, 14) – 5:7, 6:7
Элисон Риске (США, 18) – Юлия Гергес (Германия) – 1:6, 7:6, 6:2
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