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Федерер совершил камбэк и одержал сотую победу на Australian Open

Теннис
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Звездный швейцарец был очень близок к фиаско

Федерер совершил камбэк и одержал сотую победу на Australian Open
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Два года назад на US Open Джон Миллман сенсационно не пустил Федерера в четвертьфинал. На домашнем Шлеме австралиец был всего в двух мячах от нового апсета, но в решающий момент не совладал с давлением.

Федерер мучился против стабильного Миллмана на протяжении всего четырехчасового матча. В решающем сете швейцарец отыгрался после раннего брейка, а затем спас свою подачу с двойного брейк-поинта.

На решающем тайбрейке Миллман полностью переигрывал Федерера, однако стоило австралийцу вплотную подобраться к победе, как он перестал попадать в корт и быстро упустил преимущество в два мини-брейка. При счете 8:8 Миллман не смог обвести Федерера у сетки, а на матч-боле неудачно пробил по линии и открыл для атаки весь корт.

Федерер первым в истории выиграл как минимум по 100 матчей на двух турнирах Большого шлема. Пока что самым успешным для швейцарца остается Уимблдон (101), но в случае победы над Мартоном Фучовичем в 1/8 финала Роджер повторит свой травяной показатель.

Australian Open. Мужчины. 3-й раунд

Джон Миллман (Австралия) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 6:4, 6:7, 4:6, 6:4, 6:7

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В статье: Роджер Федерер Australian Open Джон Миллман
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