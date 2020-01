Федерер совершил камбэк и одержал сотую победу на Australian Open

Два года назад на US Open Джон Миллман сенсационно не пустил Федерера в четвертьфинал. На домашнем Шлеме австралиец был всего в двух мячах от нового апсета, но в решающий момент не совладал с давлением.

Федерер мучился против стабильного Миллмана на протяжении всего четырехчасового матча. В решающем сете швейцарец отыгрался после раннего брейка, а затем спас свою подачу с двойного брейк-поинта.

На решающем тайбрейке Миллман полностью переигрывал Федерера, однако стоило австралийцу вплотную подобраться к победе, как он перестал попадать в корт и быстро упустил преимущество в два мини-брейка. При счете 8:8 Миллман не смог обвести Федерера у сетки, а на матч-боле неудачно пробил по линии и открыл для атаки весь корт.

The Swiss Maestro survives ????@rogerfederer outlasts a spirited John Millman 4-6 7-6(2) 6-4 4-6 7-6(8) to reach the fourth round at the #AusOpen for the 18th time.#AO2020 pic.twitter.com/wuMb4U1aBO